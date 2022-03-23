Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует «НБН». В частности, министр сообщил следующее:

Еще месяц назад мы использовали технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре. Помните подпись лицом в Дие? Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о «спецоперации», на которой «нет срочников» и где «никто не умирает».

Также, по словам Федорова, с помощью цифровых технологий IT-войска сегодня настраивают автодозвоны в россию, чтобы рассказывать правду о российских убийцах в Украине.

Также мы ранее писали о том, что украинец разработал технологию добычи воды из воздуха