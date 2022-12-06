В условиях частого отключения электричества украинцам важно знать не только, как экономить заряд телефона, но и как его сохранить в холодную погоду, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

В трескучий мороз важно соблюдать простые правила обращения со смартфоном. Если вы выходите в холодную погоду на улицу, не кладите телефон в рюкзак или сумку, где он быстрее замерзнет. Лучше всего носить устройство во внутреннем кармане одежды.

Также следите за тем, чтобы гаджет не находился на холоде слишком долго. После разговора сразу положите смартфон в карман. Не забывайте перед выходом зарядить телефон.

После возвращения домой не спешите ставить устройство на зарядку, дайте ему нагреться до комнатной температуры.

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