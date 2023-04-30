Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «Reuters«.

Как стало известно, в последнее время искусственный интеллект беспокоит все больше и больше людей, так как его развитие иногда может противоречить ранее принятым нормам.

В связи с этим, Министры цифровых технологий стран «Большой семерки» приняли общее решение по созданию законов, которые будут заниматься урегулированием искусственного интеллекта. Кроме того, стоит отметить, что министры всё же признали, что политические инструменты по урегулированию ИИ могут быть разными в каждой стране, но G7 создаёт общий ориентир для всех.

По мнению министра цифровых технологий Таро Кого главными проблемами в ИИ являются интеллектуальная собственность, а также распространение фейков, которые может создавать искусственный интеллект.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Илон Маск рассказал, как пользователи могут зарабатывать на публикациях в Twitter.