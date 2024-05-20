Hamster Kombat – это бесплатная Web3 игра, доступная в Telegram, в которой игроки управляют криптовалютной биржей и стремятся увеличить её прибыль. Игра предлагает уникальное сочетание кликера и стратегии, где можно зарабатывать монеты, как активно, так и пассивно. Основная цель – улучшать биржу, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на майнинг токенов, и максимизировать прибыль.
Особенности Hamster Kombat
Hamster Kombat – это не просто кликер, а гибридная игра, позволяющая игрокам выбирать, как они хотят зарабатывать монеты. Можно активно кликать на хомяка, получая монеты за каждый тап, или прокачивать пассивный доход, чтобы собирать прибыль раз в несколько часов. Такая механика позволяет минимизировать затраты времени и усилий.
Почему стоит обратить внимание на Hamster Kombat:
- Более 10 000 000 активных пользователей.
- Более 5 000 000 подписчиков в Telegram.
- Партнёрство с криптовалютной биржей BingX.
- Сотрудничество с хэдж-фондом и маркет-мейкером GotBit.
- Регулярные обновления и новые партнерства.
- Стабильная работа приложения и приятный дизайн.
- Входит в ТОП-приложений в Telegram Apps.
- Чёткая дорожная карта, которая подтверждает, что листинг криптовалюты не за горами.
Гайд по началу игры в Hamster Kombat
Для начала игры в Hamster Kombat необходимо перейти в бот, выбрать одну из предложенных бирж для управления (например, ByBit, Binance, OKX, GATEio, WhiteBit или Bingx), и начать развивать её.
Основные элементы стартового экрана:
- Выбранная биржа, которую можно менять без потери прогресса.
- Прибыль за тап, отображающая количество энергии за каждый тап.
- Прибыль в час, главный показатель для прокачки.
- Количество намайненных монет для улучшения биржи.
- Полоса прогресса, показывающая уровень игрока.
- Возможность зарабатывать монетки за каждый тап по хомяку.
- Энергия, ограничивающая количество тапов.
- Бусты для увеличения энергии и силы тапа.
- Кнопка перехода на главный экран.
- Вкладка Mine для прокачки прибыли.
- Друзья и реферальная ссылка.
- Раздел Earn с заданиями для получения монет.
- Информация об аирдропе Hamster Kombat.
Стратегия прокачки в Hamster Kombat
Главное правило прокачки в Hamster Kombat – тратить монеты на покупку карточек, увеличивающих пассивную прибыль. Чем выше уровень карточки, тем больше прибыли она приносит.
Основные разделы прокачки:
- Markets – карточки, увеличивающие прибыль от различных рыночных операций.
- PR&Team – улучшения, связанные с пиаром и командой.
- Legal – лицензии на операционную деятельность в различных регионах.
- Specials – специальные карточки с уникальными бонусами.
При выборе карточек для прокачки обращайте внимание на соотношение стоимости и прибыли. Например, карточка, стоимостью 10 000 монет, приносящая 950 монет в час, окупится примерно за 10 часов.
Как быстро заработать в Hamster Kombat
Несмотря на то, что данная тапалка появилась только в конце марта 2024-го года в Hamster Kombat уже появились намеки на возможный листинг, особенно после успешного листинга Notcoin. Некоторые платформы для криптовалютных обменов могут начать добавлять в свои списки токены Hamster Kombat или вести торговлю ими. В числе таких платформ Binance, OKX, GATEio и Bingx. Та же самая история с WhiteBit, о которой уже начали распространяться слухи в социальных сетях, хотя официальных заявлений от нее пока нет.
Помимо стандартных способов заработка, таких как кликание по хомяку и покупка карточек, игрокам доступны дополнительные задания во вкладке Earn. Регулярное выполнение ежедневных заданий приносит значительные бонусы, что ускоряет процесс прокачки биржи.
Советы для быстрого заработка Hamster Kombat:
- Выполняйте ежедневные задания для получения монет.
- Подписывайтесь на официальные каналы и участвуйте в аирдропах.
- Покупайте карточки из раздела Specials для получения максимальной прибыли.
- Следите за новыми карточками и не пропускайте выгодные предложения.
Альтернативные проекты для заработка
Тем, кто хочет увеличить свои доходы, стоит обратить внимание на аналогичные проекты, которые также предлагают возможность заработать криптовалюту. Среди них можно выделить:
Итоги обзора Hamster Kombat
Hamster Kombat – это перспективный проект с огромной базой пользователей и стратегическими партнёрствами. Игра привлекает своим уникальным геймплеем и возможностью заработать криптовалюту без больших временных затрат. Основные преимущества включают стабильную работу приложения, регулярные обновления и поддержку команды разработчиков.
Основные причины, почему стоит попробовать Hamster Kombat:
- Большая и активная база пользователей.
- Стратегические партнёрства с ведущими криптовалютными платформами.
- Регулярные обновления и поддержка.
- Чёткая дорожная карта и перспективы листинга криптовалюты.
- Возможность заработка без больших временных затрат.
Играйте в Hamster Kombat, развивайте свои криптобиржи и зарабатывайте монеты в удобном формате!
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