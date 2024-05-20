Hamster Kombat – это бесплатная Web3 игра, доступная в Telegram, в которой игроки управляют криптовалютной биржей и стремятся увеличить её прибыль. Игра предлагает уникальное сочетание кликера и стратегии, где можно зарабатывать монеты, как активно, так и пассивно. Основная цель – улучшать биржу, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на майнинг токенов, и максимизировать прибыль.

Особенности Hamster Kombat

Hamster Kombat – это не просто кликер, а гибридная игра, позволяющая игрокам выбирать, как они хотят зарабатывать монеты. Можно активно кликать на хомяка, получая монеты за каждый тап, или прокачивать пассивный доход, чтобы собирать прибыль раз в несколько часов. Такая механика позволяет минимизировать затраты времени и усилий.

Hamster Kombat: что это и как майнить намного больше и быстрее

Почему стоит обратить внимание на Hamster Kombat:

Более 10 000 000 активных пользователей. Более 5 000 000 подписчиков в Telegram. Партнёрство с криптовалютной биржей BingX. Сотрудничество с хэдж-фондом и маркет-мейкером GotBit. Регулярные обновления и новые партнерства. Стабильная работа приложения и приятный дизайн. Входит в ТОП-приложений в Telegram Apps. Чёткая дорожная карта, которая подтверждает, что листинг криптовалюты не за горами.

Гайд по началу игры в Hamster Kombat

Для начала игры в Hamster Kombat необходимо перейти в бот, выбрать одну из предложенных бирж для управления (например, ByBit, Binance, OKX, GATEio, WhiteBit или Bingx), и начать развивать её.

Основные элементы стартового экрана:

Выбранная биржа, которую можно менять без потери прогресса. Прибыль за тап, отображающая количество энергии за каждый тап. Прибыль в час, главный показатель для прокачки. Количество намайненных монет для улучшения биржи. Полоса прогресса, показывающая уровень игрока. Возможность зарабатывать монетки за каждый тап по хомяку. Энергия, ограничивающая количество тапов. Бусты для увеличения энергии и силы тапа. Кнопка перехода на главный экран. Вкладка Mine для прокачки прибыли. Друзья и реферальная ссылка. Раздел Earn с заданиями для получения монет. Информация об аирдропе Hamster Kombat.

Стратегия прокачки в Hamster Kombat

Главное правило прокачки в Hamster Kombat – тратить монеты на покупку карточек, увеличивающих пассивную прибыль. Чем выше уровень карточки, тем больше прибыли она приносит.

Основные разделы прокачки:

Markets – карточки, увеличивающие прибыль от различных рыночных операций. PR&Team – улучшения, связанные с пиаром и командой. Legal – лицензии на операционную деятельность в различных регионах. Specials – специальные карточки с уникальными бонусами.

При выборе карточек для прокачки обращайте внимание на соотношение стоимости и прибыли. Например, карточка, стоимостью 10 000 монет, приносящая 950 монет в час, окупится примерно за 10 часов.

Как быстро заработать в Hamster Kombat

Несмотря на то, что данная тапалка появилась только в конце марта 2024-го года в Hamster Kombat уже появились намеки на возможный листинг, особенно после успешного листинга Notcoin. Некоторые платформы для криптовалютных обменов могут начать добавлять в свои списки токены Hamster Kombat или вести торговлю ими. В числе таких платформ Binance, OKX, GATEio и Bingx. Та же самая история с WhiteBit, о которой уже начали распространяться слухи в социальных сетях, хотя официальных заявлений от нее пока нет.

Помимо стандартных способов заработка, таких как кликание по хомяку и покупка карточек, игрокам доступны дополнительные задания во вкладке Earn. Регулярное выполнение ежедневных заданий приносит значительные бонусы, что ускоряет процесс прокачки биржи.

Советы для быстрого заработка Hamster Kombat:

Выполняйте ежедневные задания для получения монет. Подписывайтесь на официальные каналы и участвуйте в аирдропах. Покупайте карточки из раздела Specials для получения максимальной прибыли. Следите за новыми карточками и не пропускайте выгодные предложения.

Альтернативные проекты для заработка

Тем, кто хочет увеличить свои доходы, стоит обратить внимание на аналогичные проекты, которые также предлагают возможность заработать криптовалюту. Среди них можно выделить:

Итоги обзора Hamster Kombat

Hamster Kombat – это перспективный проект с огромной базой пользователей и стратегическими партнёрствами. Игра привлекает своим уникальным геймплеем и возможностью заработать криптовалюту без больших временных затрат. Основные преимущества включают стабильную работу приложения, регулярные обновления и поддержку команды разработчиков.

Основные причины, почему стоит попробовать Hamster Kombat:

Большая и активная база пользователей. Стратегические партнёрства с ведущими криптовалютными платформами. Регулярные обновления и поддержка. Чёткая дорожная карта и перспективы листинга криптовалюты. Возможность заработка без больших временных затрат.

Играйте в Hamster Kombat, развивайте свои криптобиржи и зарабатывайте монеты в удобном формате!