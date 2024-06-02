TapSwap, разработанный на основе блокчейна Solana, предоставляет пользователям возможность заниматься майнингом криптовалюты через популярный мессенджер Telegram. В этой статье мы детально рассмотрим, что такое TapSwap Mining, как он работает и почему стоит обратить на него внимание.

Что такое TapSwap от Solana?

TapSwap Mining — это игра на базе блокчейна Solana, которая одновременно является децентрализованной биржей. Основная цель игры — фарминг криптовалюты $TAPS, которая будет распространяться среди участников сообщества после её листинга. Проект активно развивается как игра в Telegram, где пользователи могут нажимать на экран, собирать монеты, улучшать свои аккаунты и увеличивать скорость фарминга. После листинга монеты на бирже, пользователи смогут торговать ею и выводить реальные деньги.

TapSwap предлагает пользователям возможность накапливать монеты в течение длительного времени, готовясь к успешному старту после запуска игры. Важным преимуществом является то, что пользователям не нужно делать какие-либо инвестиции. Процесс майнинга прост и эффективен, занимая минимум времени. Активная деятельность позволяет накопить значительный запас монет за короткий период, которые можно использовать для покупки внутриигрового автокликера, что упрощает процесс заработка.

Как начать играть в TapSwap?

Чтобы начать играть в TapSwap, нужно выполнить несколько простых шагов:

Запустить мини-приложение, нажав кнопку «старт». Перейти к Telegram-боту TapSwap Bot по специальной ссылке. Следовать инструкциям для настройки игры.

TapSwap — это увлекательная игра, где каждый клик по монете добавляет $TAPS на ваш баланс. Однако каждое нажатие требует энергии, которая отображается на шкале внизу экрана. Энергия постепенно восстанавливается, позволяя вам продолжать кликать и зарабатывать.

Бустеры в игре

В TapSwap доступны различные бустеры, которые могут значительно улучшить ваши результаты:

Taping Guru — временно увеличивает количество монет за клик на 15-30 секунд. Во время его действия энергия не расходуется.

— временно увеличивает количество монет за клик на 15-30 секунд. Во время его действия энергия не расходуется. Full Tank — восстанавливает всю энергию, что особенно полезно на начальных этапах игры.

Кроме основных бустеров, есть также дополнительные улучшения:

Multitap — увеличивает количество монет за каждый клик, но быстрее расходует энергию.

— увеличивает количество монет за каждый клик, но быстрее расходует энергию. Energy Limit — увеличивает запас энергии, что позволяет играть дольше.

— увеличивает запас энергии, что позволяет играть дольше. Recharging Speed — повышает скорость восстановления энергии.

— повышает скорость восстановления энергии. Tap Bot — автоматически собирает монеты за вас, когда энергия полностью восстановлена.

Как выгоднее всего прокачаться в TapSwap?

Для эффективного начала игры рекомендуется приобрести робота-автокликера, который значительно ускорит сбор ресурсов. Этот апгрейд стоит 200000 монет, но правильное распределение приоритетов позволит заработать эту сумму за 1-2 дня. Используйте бустеры и кликанье несколькими пальцами, чтобы быстрее достичь этой цели.

После получения робота стоит сосредоточиться на повышении скорости восстановления энергии, так как от этого параметра зависит количество монет, которые вы будете получать ежедневно. Повышение уровня Energy Limit до 8 также значительно увеличивает выгоду от бустера Full Tank.

Когда листинг TapSwap?

Первоначально запуск пула в боте Tap Swap был запланирован на 30 мая, однако дата была перенесена на 1 июля. Эта новость вызвала разочарование у многих пользователей, которые начали сомневаться в проекте. Однако есть несколько положительных аспектов этого переноса.

Перенос даты может свидетельствовать о том, что разработчики хотят тщательно подготовить проект для его успешного запуска. Это может включать дополнительные тесты и оптимизации, которые сделают пул более стабильным и безопасным для всех участников. Также разработчики могут учитывать обратную связь от пользователей и вносить необходимые изменения, чтобы улучшить пользовательский опыт. Это демонстрирует приверженность команды к качеству и внимание к мнению сообщества.

Платформы для криптовалютных обменов

Некоторые платформы для криптовалютных обменов могут начать добавлять в свои списки токены TapSwap или вести торговлю ими. Среди таких платформ:

Альтернативные проекты для заработка

Для тех, кто хочет увеличить свои доходы, стоит обратить внимание на аналогичные проекты, которые также предлагают возможность заработать криптовалюту:

TapSwap Mining — это инновационный сервис, который предлагает увлекательный способ заниматься майнингом криптовалюты через игру в Telegram. Простой процесс игры, без необходимости инвестиций, и возможность автоматического сбора монет делают TapSwap привлекательным для широкого круга пользователей. Разработка на базе Solana гарантирует надёжность и стабильность сервиса, а разнообразные бустеры и улучшения делают игру интересной и захватывающей.

Ранее мы уже писали о таких проектах, как Hamster Kombat. Если вы еще не участвуете в нём, настоятельно рекомендуем сделать это немедленно.