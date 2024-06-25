О том, почему 4G-подключение в действительности требует большего объема энергии, чем Wi-Fi, пишет «НБН», ссылаясь на материал ScienceABC.

В частности, при отправке сообщений э-почты посредством 4G, потребляется 360 мВт электроэнергии, тогда как подключившись к Wi-Fi, на аналогичный процесс тратится только 100 мВт. Также, в период интернет-серфинга, 4G расходует 215 мВт, а Wi-Fi — лишь 55 мВт.

Причина вышеописанной разницы энергопотребления заключается в том, что технология 4G более энергоемка вследствие удаленности от сигнала передатчика — чем дальше расстояние от «девайса» до башни сотовой связи, тем больше необходимо энергии для сохранения стабильности подключения к сети. Также, при плохой связи, смартфону зачастую приходится регулярно соединяться с различными вышками, что быстрее разряжает батарею.

Кроме того, 4G-подлючение поддерживает разнообразный голосовой функционал и сервисы сообщений, используемые прочими типами передатчиков (2G и 3G) — при приеме звонков/SMS-уведомлений, телефон вынужден каждый раз искать подходящую вышку для выполнения конкретной задачи, тогда как Wi-Fi-роутер практически рядом с пользователем.

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