Самый маленький человек в мире умер

Умер самый маленький человек на земле. Его звали Хагендра Тапа Магар. Случилось это 17 января в Непале, где он родился и жил. Было ему полных 27 лет. В последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на tass.ru.

Хагендра, родился 14 октября 1992 года. Его отец вспоминал: «Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони».

В 18-летнем возрасте рост юноши составлял всего 67,08 см. Измерения проводились в городской больнице Фева в Похкаре, Непал.

Хотя на самом деле есть еще один человек, который ниже Непальца. Это филиппинец Джунрей Балауинг, рост которого 59,93 см, однако из-за несовершенного остеогенеза не может ни ходить, ни даже стоять без посторонней помощи.

Тем не менее в Книгу рекордов Гиннесса попал именно Магар. Случилось это в 2011 году. При этом на официальном портале Книги рекордов сообщалось, что Хагендра стал рекордсменом, как самый короткий живущий мобильный человек на земле.

В своей стране Хагендра Тапа Магар был очень популярным человеком, и даже был назначен непальским послом доброй воли в области туризма.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдвард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.