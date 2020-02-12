Выезд из Донецка был заблокирован: в центре ООС рассказали, что произошло в «ДНР»









1

Пресс-центр Объединенных сил рассказал о том, что движение по коридору, ведущему через линию «Марьинка-Донецк» почти остановилось. Причиной тому нерасчищенная от снега дорога около КПП террористов из «ДНР».

Об этой информации сообщила пресс-служба «Реал», сославшаяся на доклад штаба ООС, передает издание «НБН».

Отмечается, что отдельные участки дорог возле Донецка были полностью заблокированы. Местные жители сказали, что в сторону Новоазовска трасса была перекрыта. Оккупационные «власти» даже не сообщили, когда будет расчищена дорога. Из-за серьезной непогоды образовались пробки. Кроме того, присутствует еще и риск аварий в связи с ухудшением погодных условий.

Жители ОРДЛО в соцсетях уже всерьез успели затронуть эту тему. Многие обеспокоены тем, что в буквальном смысле «законсервированы» на оккупированных территориях. На этом фоне со стороны «Л/ДНР» пока никаких заявлений не было. Люди же обеспокоены из-за сложившейся обстановки.

Напомним, Пушилин ответил Зеленскому на высказывание о мире на Донбассе: подробности заявления главаря «ДНР».