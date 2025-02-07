Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от первого заместителя руководителя Министерства обороны Украины Ивана Гаврилюка прозвучало пояснение — сотрудники ТЦК/СП не уполномочены разыскивать военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации.

Исходя из слов Гаврилюка, Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» четко определяется перечень участников мобилизационного процесса, а также какие именно задачи они должны выполнять в зоне своей ответственности.

В частности, ключевой объем вышеописанных задач по проведению мобилизационных мероприятий, возложен на местные органы власти и Нацполицию. Таким образом, если гражданин-военнообязанный в период действия правового режима военного положения отказывается появляться в ТЦК/СП, то доставку уклониста обязаны обеспечить представители местных органов власти или правоохранители.

Кроме того, местными властями должна проводиться надлежащая информационная работа в общинах, направленная на донесение людям важности защиты страны.

Ранее мы писали о том, как Нацполиция комментировала смерть военнообязанного в ТЦК/СП на Буковине.