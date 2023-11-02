С 30 сентября по 13 октября социологи КМИС провели опрос 2007 украинцев относительно уместности критики ошибочных решений власти во время войны, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что 70% респондентов считают, что руководство страны стоит критиковать, если оно действует неправильно или совершает ошибки. 25% опрошенных по-прежнему считают, что в обществе нужно избегать каких-либо споров.

В то же время 81% граждан считают, что в период борьбы с российскими оккупантами не нужно проводить выборы, чтобы избежать внутренних распрей и единым фронтом работать на победу.

Ранее в КМИС рассказали, как изменился уровень доверия украинцев к президенту и правительству после 24 февраля 2022 года.