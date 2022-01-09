От рук оккупантов пострадала целая поляна можжевельника над Сахарной Головкой в Севастополе. От кустарников, которые занесены в Красную книгу Крыма, остались одни пеньки.

Об инциденте стало известно от местной жительницы в севастопольском паблике. По ее словам, она обнаружила кучу попиленного можжевельника, показав соответствующие фотографии, сообщает «НБН» со ссылкой на flot2017.com.

По словам комментаторов, реакции на «чиновников» на уничтожение растений не последовало.

Идентичный варварский случай произошел в Бахчисарайском районе возле горы Крокодил. Оккупанты на соседней вершине в большом количестве спилили хвойные деревья, не успев их вывезти с территории.

Отметим, что «власти» на аннексированном полуострове активно избавляются от здоровых деревьев. Оккупанты незаконно вырубили фисташки и краснокнижные деревья.

С оккупацией Крыма усугубились и другие проблемы на полуострове. В частности, критический характер приобрела ситуация с водой. В России сообщили, что каждый месяц полуостров теряет больше половины запасов питьевой воды. Причиной больших потерь водных ресурсов стала безответственность местной «власти».