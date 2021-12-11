Замминистра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров заявил, что Крым каждый месяц теряет больше 50% запасов питьевой воды.

Критическая ситуация сложилась из-за безответственности оккупантов, которые не занимаются ремонтом дырявых труб. Питьевая вода в аннексированном Крыму просто утекает в землю, сообщает «НБН» со ссылкой на flot2017.com.

По словам Назарова, ценный ресурс оказался под ногами, при этом Россия обещает решить проблему с водопотерями. Однако средства на приведение в порядок систем водоснабжения, согласно заявлению чиновника, Крым получит в 2022-2023 годах.

Кроме того, в Москве предлагают проблему водоснабжения полуострова решать с помощью опреснительных установок. По мнению Назарова, такие меры должны избавить Крым от дефицита водных ресурсов.

Напомним, что ранее оккупанты сделали тревожное заявление, по их прогнозам, крымчанам хватит запасов питьевой воды максимум на полгода.