На Facebook-странице Операции объединенных сил появилась оперативная информация о происходящем на фронте, информирует «НБН». За последние сутки наемники РФ неоднократно нарушали режим «тишины», обстреливая защитников Украины в таких направлениях:

Трехизбенка – применение ручных противотанковых гранатометов;

Новотроицкое – применение станковых противотанковых гранатометов;

Пески – применение ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

Марьинка – применение БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Украинские воины открыли ответный огонь из разрешенного «Минском» вооружения. Им удалось сдержать вооруженную агрессию оккупантов и уничтожить «птичку» террористов «ЛДНР».

Из-за действий незаконных вооруженных формирований Донбасса двое украинских военнослужащих были ранены, сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Также защитники Украины заметили вражеский БПЛА, который пролетел над Донецкой областью с пересечением линии соприкосновения.

В штабе ООС рассказали, что с субботы, 12 февраля, увеличилось количество обстрелов со стороны оккупационных войск

Напомним, что бывший главарь боевиков «ДНР» и экс-полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин высказался о возможном вторжении российской армии в Украину. Оценивая происходящее в ОРДЛО, он пришел к выводу, что полномасштабное наступление на нашу страну может начаться уже на следующей неделе.