Как информирует «НБН», Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать и помогать Украине противостоять российскому агрессору с момента начала широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну и по сей день.

Согласно материалу «Укринформ», глава Белого дома поставил свою подпись под указом, согласно которому госсекретарь США Энтони Блинкен получил полномочия в соответствии с действующим законодательством об иностранной помощи передать Украинскому государству «оборонительные товары и услуги министерства обороны». Общая сумма данной поддержки достигает 725 миллионов американских долларов.

В свою очередь издание Reuters отмечает, что в новом пакете военной помощи Вооруженным силам Украины будут боеприпасы, а также военные транспортные средства HMMWV.

Ранее стало известно о том, что Джейк Салливан сообщил об очередном выделении Украине немедленной военной помощи.