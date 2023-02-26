Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные хорватского источника «Jutarnji list«.

Как говорится в источнике, хорватское правительство приняло решение отправить в Украину 14 вертолётов советских времён Ми-8.

Известно, что среди этих вертолётов присутствует 12 аналогов модификации Ми-8МТВ-1, а также 2 вертолета Ми-8Т. Известно, что данные вертолеты уже были сняты с вооружения армии Хорватии.

Сообщается, что данная техника может быть поставлена в Украину уже в ближайшие десять дней. Половина из вертолётов будет доставлена наземным путём, ещё половина вылетит в Польшу, после чего будут отправлены в Украину.

Кроме того, взамен Хорватия рассчитывает получить современные американские вертолеты Black Hawk.

Напомним, что ранее Канада объявила о предоставлении Украине очередного пакета помощи.