Как информирует «НБН» со ссылкой на Tagesspiegel, согласно словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, во время встречи с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем, он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украинского государства.

Так, Писториус отметил, что «поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые можно где-то найти».

Согласно словам министра, «нужно наращивать производство на территории Польши, Германии, а также в других государствах».

Писториус добавил, что «Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих государств».

Напомним, ране мы уже писали о том, что главы МИД ЕС поддержали выделение Украине 5 миллиардов евро на вооружение.