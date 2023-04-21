О том, что самые ожесточенные боевые действия продолжаются в восточных регионах Украины, а в эпицентре по-прежнему, – Бахмут, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале замглавы Министра обороны Анны Маляр.

По словам Маляр, вражеские силы пытаются продвинуться по четырем направлениям: Марьинскому, Авдеевскому, Лиманскому и Бахмутскому. Кроме того, на большинстве участках, оккупанты не могут успешно наступать, исключительно благодаря мотивированным усилиям защитников Украины, которые «не только обороняются», но и интенсивно действуют в ответ.

Замминистра отметила, что за текущую неделю, ВС РФ неоднократно атаковали на Купянском и Шахтерском фронтовых участках, однако ВСУ успешно помешали исполнению подобных планов россиян. Также, в эпицентре важнейшего противостояния так и находится оборона Бахмута, поскольку именно там враг имеет некоторые успехи, впрочем, в основном, «уничтожая дома и сооружения». Таким образом, теперешняя ситуация на фронте сохраняется напряженной, но контролируемой.

Ранее мы писали, что Верховная Рада продлит действие военного положения и проведение мобилизации.