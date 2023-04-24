О том, что в Пекине вовсе не так видят обозначенное ранее положение любой постсоветской страны, как неудачно выразился Лу Шайе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, опубликованное изданием Associated Press.

По словам Нин, в Китае на самом деле чтят статусы суверенных государств всех экс-республик СССР, обосновывая это тем, что после развала Советского Союза, именно КНР стала практически первой страной, установившей дипломатические отношения с определенными государствами. Таким образом, в Пекине указывают на полноценное уважение «суверенитета, независимости и территориальной целостности любых стран», поскольку всегда «поддерживали цели и принципы Устава ООН».

По мнению спикера МИД КНР, в некоторых СМИ попросту неверно истолковали взгляд Пекина на «украинский вопрос», то есть стараются «посеять раздор в отношениях между Китаем и соответствующими странами».

Ранее мы писали, как в Европейском Союзе резко отреагировали на скандальное заявление китайского посла.