О том, что главы МИД стран-членов Европейского Союза, решили безотлагательно обсудить так называемый «китайский вопрос», сразу после неоднозначного «месседжа» Шайе о суверенитете государств, входивших в состав Советского Союза, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное на официальной странице Европейской службы внешних связей.

По словам Борреля, представители «Совета по иностранным делам» вскоре плодотворно побеседуют о КНР, желая поскорее подготовить определенные предложения для Евросовета к этому июню, в которых, вероятно, «пересмотрят и откалибруют нашу стратегию в отношении Китая».

Кроме того, главный дипломат ЕС отметил некое «ощущении угрозы», вызванное вышеуказанным заявлением китайского посла Лу Шайе относительно суверенитета и существования стран, входивших в состав СССР.

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