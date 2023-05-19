О том, что по мнению секретаря Совета нацбезопасности РФ Николая Патрушева, не только в уничтожении Дугиной, Прилепина и Татарского, похоже, виновны Лондон и Вашингтон, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала «Цензор.НЕТ».

По словам Патрушева, убийство Дугиной и Татарского, включая и подрыв автомобиля Захара Прилепина, а также взрывы на Крымском мосту, или повреждения «Северных потоков», не исключая и иные акции, спланировали и совершили благодаря прямой координации спецслужб США. В частности, секретарь Совета нацбезопасности РФ уверен – данные операции проходили в сопровождении «предварительно подготовленных Вашингтоном и Лондоном информационных кампаний, призванных дестабилизировать общественно-политическую обстановку, тем самым подорвав конституционные устои и суверенитет РФ».

Также, Патрушев подчеркнул — инструкторы НАТО якобы продолжают готовить украинские диверсионно-террористические группы и напрямую курируют их деятельность.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ рассказали, кто лично несет ответственность за убийство пропагандиста и коллаборанта Владлена Татарского.