В эфире национального телемарафона представитель военной разведки Украины прокомментировал ликвидацию Татарского в кафе Санкт-Петербурга, информирует «НБН».

По словам Юсова, псевдожурналиста убил кремлевский диктатор Владимир Путин, когда принял решение о полномасштабном нападении на нашу страну.

Спикер ГУР МОУ отметил, что именно на президенте-агрессоре и его режиме лежит персональная ответственность за всех ликвидированных оккупантов и предателей Украины. Путин виновен в этих смертях и не важно, произошли они из-за «досадной случайности» или из-за выполненного справедливого приговора в нашей стране.

Он добавил, что рупорам путинского режима сейчас будет намного безопаснее в тюрьмах нашей страны, чем в РФ.

Ранее у Буданова рассказали, кто в Кремле знал о планах Путина относительно полномасштабного вторжения в Украину.