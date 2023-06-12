О том, как в Италии ушел из жизни бывший премьер-министр данного государства Сильвио Берлускони, по праву считавшийся другом российского тирана Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на местное издание Corriere della Sera.

В частности, Берлускони покинул этот мир в больнице «Сан-Раффаэл» города Милана, достигнув возраста в 86-ти лет, сразу после возвращения на продолжительную госпитализацию, которая до этого проходила в течение 45-ти дней, и завершилась лишь несколько недель назад по причине воспаления легких и выявления облегченной формы лейкемии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лукашенко и Путин внезапно заявили о необходимости «достичь мира» с Украиной.