Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на администрацию президента Беларуси «Пул Первого«.

Так, стало известно, что во время встречи представители ОДКБ обговорили ситуацию в российско-украинской войне. Так, Лукашенко и Путин заявили о том, что им необходимо вновь вернуться к переговорам с Украиной для того, чтобы «достичь мира».

«Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это и белорусская позиция с самого начала была. Это я сто процентов знаю, пожалуй, больше, чем кто-либо. Потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир» — отмечает белорусский диктатор Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко вновь обвинил Запад в том, что они, якобы якобы «железобетонно» схватились за Украину и пытаются подмять Россию, якобы под себя. В то же время самопровозглашенный президент отметил, что они не станут на колени перед Западом.

Ранее мы писали о критическом состоянии Лукашенко.