О том, что в «Укрэнерго» многократно успокаивали бытовых потребителей — при возникновении необходимости, наша страна сможет импортировать электроэнергию из соседних государств ЕС, таких как Словакия и Румыния, но у такой стратегии существуют слабые места, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта Юрия Корольчука, опубликованное в UBR.

По словам Корольчука, пропускная мощность энергосетей, на данный момент, не превышает 60 процентов, и в ослабленных местах часто происходят отключения, то есть энергосистема «сыпется как домино». Безусловно, потом ее переподключают — но старое оборудование не выдерживает, и «на 220 Вольтах перегорает и снова отключается».

Таким образом, обеспечивать электроэнергией из Европы возможно исключительно близлежащие западные области — Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую. Кроме того, прочие регионы в западной части Украины, такие, как Львовский, Волынский и Ровенский, потребляют немного, и в состоянии обойтись без дополнительной подачи с 9 энергоблоков АЭС — от Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской (Николаевщина).

Можно сделать определенный вывод: сложнее всего снабжать электричеством, из-за трудностей с его передачей, — северо-восточные и центральные области Украины.

Ранее мы писали о том, когда в Украине могут снова поднять тарифы на электричество.