О том, что в НКРЭКУ отказались ознакомить СМИ с копией письма № 5584/17.2/7-23 от 26-го мая 2023-го года, в котором затронуты вопросы по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, включая приведение стоимости электричества для украинцев к рыночному уровню, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Українських новин».

В частности, в Нацкомисии указали на закрытый доступ к вышеуказанному документу, что ограничивает возможность его предоставления:

Напомним, что в своем заявлении, которое было сделано 30-го мая текущего года, глава Минэнерго Герман Галущенко уведомил касательно решения Кабмина об увеличении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 гривны/один киловатт-час с 1-го июня, одновременно пояснив, что в НКРЭКУ запросили у энергетического ведомства разрешение на последующее поднятие стоимости электричества для населения до рыночной отметки — в 5,5 гривны за один киловатт-час.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказал, как повышение тарифов на электричество отразится на бизнесе в Украине.