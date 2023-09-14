О том, что граждане Украины, продолжительное время работавшие на территории государства-террориста или же находившиеся на временно оккупированных территориях, не смогут рассчитывать на пенсионное пособие, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министерства социальной политики Украины Дарьи Марчак, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Марчак, вследствие нападения РФ, ощутимое количество украинцев потеряло свои документы, а из-за повреждения архивов до сих пор нет никакой возможности осуществить подтверждение трудового стажа определенных лиц. В частности, украинцы, переехавшие с территории временно захваченного Крыма на подконтрольную Украине территорию, не имеют возможности оформить пенсионное пособие, так как в соответствии с действующим законодательством, для назначения им выплат, необходимо получить подтверждение от Пенсионного фонда РФ, что тот не отчисляет данному гражданину пенсию.

Кроме того, у Минсоцполитики нет действенного механизма урегулирования для граждан Украины, большую часть жизни проработавших в РФ (страна-агрессор аннулировала взаимное соглашение о пенсионном обеспечении), и их российский страховой стаж не повлияет на наличие или размер пенсионных выплат.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики подсказали, как украинцы могут самостоятельно узнать и повысить размер выплат.