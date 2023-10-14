О том, как выглядят графики отключений, пока недействительные, но готовые для введения в любой нужный момент, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ДТЭК.

Как стало известно, подобные графики (подготовлены для каждого региона в индивидуальном порядке) представляют собой таблицы, разделенные по дням недели — с понедельника по воскресенье, включая часовые отрезки. Для ознакомления с конкретным временем обесточивания по определенному адресу, необходимо в нужных строках ввести область и населенный пункт, а также улицу и номер дома.

Отметим, что в поля таблицы означают: перечеркнутая черная молния — сейчас электричество отсутствует; перечеркнутая серая молния — отключения возможны; белые квадраты — электроснабжение обеспечивается.

Ранее мы писали о том, что Галущенко рассказал о том, может ли наша страна сталкиваться с «блэкаутами» в текущем и следующем годах.