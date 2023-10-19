О том, что согласно прогнозам руководств предприятий Украины, в последующие 12 месяцев индекс инфляции достигнет 14,8 процента, пишет «НБН», ссылаясь на данные, указанные в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины», который опубликован на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с данной информацией, в 4-м квартале прошлого года бизнес предполагал темпы инфляции на уровне в 23,3 процента, но уже в 1-м квартале 2023-го года — 20,7 процента, а во 2-м квартале этого же года — лишь в 15,7 процента. Основываясь на этих цифрах, можно сделать обоснованный вывод — улучшение инфляционных ожиданий идет на протяжении нескольких кварталов, фактически беспрерывно.

Впрочем, бизнесмены уверены: главный критерий, который в дальнейшем станет подталкивать цены к росту — непрекращающиеся военные действия.

Ранее мы писали о том, что в НБУ подсказали, как украинцы смогут узнать о своих «забытых» кредитах без визита в банк.