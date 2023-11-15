О том, что «освободители», судя по всему, попытаются вернуть себе инициативу на некоторых фронтовых участках, инициируя проведение одновременно нескольких наступательных операций в восточной части Украины, пишет «НБН», ссылаясь на очередной обзор американского «Института изучения войны» (ISW).

Как отмечают военные аналитики, все еще не совсем понятно, сможет ли путинская армия полностью возвратить инициативу, така как защитники Украины не прекращают интенсивно оказывать давление на критические участки фронта. Кроме того, командование российских войск вторжения, похоже, будет вынуждено принимать решения относительно сохранения некоторых своих подразделений на отдельных участках фронта, с целью защиты от продолжающихся наступательных операций ВСУ или об их переброске для поддержки наступления в иных местах, которые, скорее всего, останутся без подкрепления.

В «Институте изучения войны» акцентировали:

Эти решения, вероятно, будут препятствовать способности России полностью вернуть инициативу в ближайшие недели.

Ранее мы писали о том, что 14-го ноября на Авдеевском направлении ВСУ уничтожили самолет ВКС РФ.