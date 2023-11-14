Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупин в комментарии «УП».

В частности, отмечается, что сегодня, четырнадцатого ноября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока что не называется.

Начиная с 10 октября текущего года, по данным спикера ОСУВ «Таврия», это уже восьмой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабных потерях оккупантов на фронте в Украине за последние двадцать четыре часа.