О том, почему Верховным Судом Финляндии был дан отказ на экстрадицию в Украину Петровского, по факту являющегося главарем неонацистской группировки «ДШРГ Русич», активно воевавшей на стороне оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Helsingin Sanomat.

Как стало известно, Финляндия не может одобрить экстрадицию данного российского захватчика, поскольку в украинских пенитенциарных заведениях не наблюдается надлежащих условий задержания, в частности, при попадании в тюрьму нашей страны, Петровскому, якобы «будет угрожать унижающее достоинство обращение».

Кроме того, в финском суде подчеркнули: содержать этого боевика под стражей с целью обеспечения вероятной экстрадиции больше не намерены, и после окончания срока непродолжительного заключения, Петровского, похоже, выпустят на волю, о чем заявил «представитель» фигуранта — Хейкки Лампела.

Ранее мы писали о том, как в ГУР МОУ ответили на заявление Царева о списках предателей, за которыми Украина «следит» в РФ.