О том, что разведка оборонного ведомства нашей страны не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие подобных списков особ, пошедших на сотрудничество со страной-агрессором, за которыми украинские спецслужбы якобы следят в РФ, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий спикера ГУР МОУ Андрея Юсова, опубликованное в материале «Радио Свобода».

По словам Юсова, силовики Украины лишь проводят следственные мероприятия в отношении тех, кто подозревается в госизмене или сотрудничестве с государством-террористом, однако не ведут составления вышеуказанных списков.

Представитель ГУР МОУ указал на некоторые несоответствия в заявлениях Царева:

Так это видит российская пропаганда. Мы не будем подтверждать или опровергать это. Украинские правоохранители работают над производствами против военных преступников, против государственных изменников. Вот это и есть тот список.

Ранее мы писали о том, как у Буданова высказывались о реакции пропаганды РФ на ликвидацию Кивы.