О том, что в период «воздушной тревоги», объявленной в 9 часов 31 минуту утра, армия Путина повторно, с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К ударила по территории Львовщины аэробаллистическими ракетами «Кинжал», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы местной областной военной администрации Максима Козицкого.

По словам Козицкого, в соответствии с предварительной информацией, зафиксирована серия из двух попаданий по тому же объект критической инфраструктуры, в который «вторая армия мира» целилась воскресной ночью.

К счастью, специалистов-спасателей ГСЧС, ликвидировавших возгорание на данном объекте, заранее предупредили об этой атаке: пожарные вовремя успели переместиться в безопасное место.

Ранее мы писали о том, что российские захватнические войска несколькими десятками ракет ударили по территории Киевской области.