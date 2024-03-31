О том, что россияне не только отвели свою корабельную группировку подальше от Крымского полуострова, опасаясь украинских надводных дронов, но и решили максимально обезопасить свои боевые плавсредства, разместив четыре грузовых баржи у прохода в Новороссийский морпорт, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают аналитики военной разведки Британии, подобной методикой захватчики пытаются усилить защитные меры вблизи морпорта, таким образом минимизируя возможность удара украинскими аквадронами.

Следует отметить — предыдущего командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова уволили после серии успешных операций Украины против российских кораблей как в акватории Черного моря, так и в портах. При этом, новый командующий вице-адмирал Сергей Пинчук, судя по всему, пытается не повторить судьбу своего коллеги, стремясь повысить шансы на выживание своих кораблей, введя целый перечень профилактическо-оборонительных мероприятий, не исключая и ограничения пропуска к портовой инфраструктуре.

Фото — twitter.com/DefenceHQ

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» рассказывали о последствиях удара по «Ямалу» и «Азову» для российских войск.