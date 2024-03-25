Пресс-секретарь в эфире национального телемарафона сообщила, что удар по двум российским БДК в Севастополе отразился на логистике путинских оккупационных сил и способности врага управлять войсками, информирует «НБН».

Она рассказала, что «освободители» утратили конкретных руководителей, в результате во «второй армии мира» происходит переориентация в управлении войсками, сил и средств.

Спикер оперативного командования «Юг» отметила, что поражение БДК негативно отражается и на морально-психологическом состоянии оккупантов, ведь они видят мощную работу защитников даже в глубоком тылу.

Гуменюк считает, что очередной удар по логистике флота страны-агрессора может заставить врага держать свои боевые корабли в пунктах базирования как можно дольше.

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук допустил, что в ходе ракетной атаки Сил обороны на Крым мог получить повреждения и средний разведывательный корабль российских захватчиков «Иван Хурс».