О том, что сегодняшний «праздничный» удар дроном-камикадзе по НПЗ (нефтеперерабатывающему заводу) «Газпром нефтехим Салават» на территории Башкортостана — реализация спецоперации СБУ, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Укринформа».

Как стало известно, сегодня в государстве-террористе не прекращается «взрывное» 9 мая: зафиксированы ночные «хлопки» на двух нефтебазах в Краснодарском крае, а утром дальнобойный дрон-камикадзе успел «посетить» и в Республику Башкортостан, где «прилетел» в «Газпром нефтехим Салават», выведя из строя установку каталитического крекинга нефти (перегоняет «черное золото» в топливо).

В соответствии с данными источников, последний указанный ударный беспилотник Службы безопасности Украины серьезно отличился, «взяв» исторический рекорд — дрон-камикадзе преодолел до цели расстояние в 1 500 километров.

Ранее мы писали о том, что в ОВА заявляли о дефиците топлива у оккупантов из-за прилета по нефтебазе в Луганске.