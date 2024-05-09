О том, что на протяжении последних 24 часов фиксируется существенная нехватка в энергосистеме, и потому возможны потенциальные веерные отключения не только бизнеса и предприятий, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль «Укрэнерго».

Как стало известно, вечером четверга, в период с 6 часов до 12 часов, будет инициировано введение графиков ограничений мощностей, не только для промышленных потребителей. В частности, если масштабы потребления не прекратят возрастать в ближайшей перспективе, то весьма вероятно применение аварийного «веерного» обесточивания, которое затронет и население, то есть и бытовых потребителей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэнерго объясняли необходимость повышения тарифа на электричество для населения.