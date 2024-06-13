О том, что новомобилизованным украинцам, проходящим начальную подготовку, начисляется минимально возможный уровень заработной платы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам спикера Сухопутных войск, пока военнослужащий находится в «учебке», государство платит ему не более 20 000 гривен, что является базовой суммой для тех, кто только начинает службу в Вооруженных Силах Украины. При этом, время обучения не у всех новобранцев одинаково, и может занять от 1 до 3 месяцев, что связано с выбранной (зачастую той, на которую направило командование) специальностью.

В частности, на стрелковую подготовку уходит 1 месяц, но, чтобы стать более узкоспециализированным бойцом, например, оператором-наводчиком или оператором БПЛА, необходимо до 3 месяцев.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине объясняли, в каких случаях защитникам гарантируется начисление 190 000 гривен зарплаты.