Начальник ГУР МОУ в эфире национального телемарафона рассказал, что «вторая армия мира» на территории временно захваченного Крыма пытается усилить свою противовоздушную оборону, что, как он отметил, «совершенно очевидно».

По словам генерала, для этого оккупанты разместили на полуострове новейшие российские зенитные ракетные системы С-500, информирует «НБН».

Отметим, что эти ЗРК предназначены для борьбы с БПЛА, крылатыми ракетами, баллистическими ракетами средней дальности, самолетами и низкоорбитальными спутниками. Стоимость одного комплекса – около $600 миллионов. В то же время эксперты заявляют, что РФ преувеличивает возможности С-500.

Также военачальник ответил на вопрос журналистки, используют ли россияне сейчас Крымский мост в военных целях. Буданов заявил, что пока существует этот транспортный переход, ВС РФ будут его использовать. На данный момент по нему оккупанты перевозят личный состав, грузов едет меньше.

Как сообщалось, в Генштабе ВСУ рассказали о потерях захватчиков в результате удара по их ПВО в Крыму 12 июня.