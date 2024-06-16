О том, что Пекин проигнорировал посещение швейцарского Глобального саммита мира, поскольку именно это руководству КНР настоятельно порекомендовал кремлевский тиран Владимир Путин, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованное изданием Associated Press.

По словам Салливана, вполне очевидно — Китай отказался от присутствия на Глобальном саммите мира, так как именно «Путин попросил их не приезжать», то есть фактически Пекин выполнил обязательства перед Кремлем.

Советник американского президента добавил — на основании произошедшего, можно сделать окончательные и неутешительные выводы, касающиеся реальной позиции Китая по войне РФ с Украиной, и потому

…Страны [союзники] должны обратить на это внимание.

Ранее мы писали о том, как глава МАГАТЭ объяснял свое неучастие в Глобальном саммите мира.