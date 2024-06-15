О том, как гендир Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил свое непосещение Глобального саммита мира, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Укринформа».

По словам Гросси, он точно не примет прямого и непосредственного участия в швейцарской конференции, указав, что подобное решение совпадает с осторожными стремлениями МАГАТЭ касательно раздельности политической составляющей и исключительно технической работы.

Впрочем, глава МАГАТЭ все же выказал глава МИД Швейцарии определенную надежду — незаменимую роль возглавляемого им агентства обязательно обсудят на Глобальном саммите мира.

Гросси резюмировал:

…Важность и усиление его [МАГАТЭ] независимой технической работы будут поддержаны.

Ранее мы писали о том, как в ООН комментировали неучастие генсека Гутерриша в Глобальном саммите мира.