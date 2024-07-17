О том, что попытка Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа, похоже, является лишь началом серии подобных инцидентов, спровоцированных намерениями Ирана, пишет «НБН», ссылаясь на CNN.

По словам неуказанного чиновника из сектора нацбезопасности США, сотрудники Секретной службы и штаб Трампа якобы заранее были проинформированы касательно угрозы еще до начала субботнего митинга, на котором стреляли в одиозного миллиардера, потому успели «резко увеличить ресурсы и средства для защиты накануне».

Кроме того, Секретная служба многократно рекомендовала штабу Трампа воздержаться от проведения митингов под открытым небом, представляющие собой больший риск, и которые агентство может хуже контролировать, в рамках «более общего характера».

Следует отметить, что Тегеран регулярно обещал отомстить за убийство армией США командующего Касема Сулеймани в январе 2020 года, произошедшего во время операции, инициированной Дональдом Трампом в период своего президентства.

Ранее мы писали о том, что Байден из-за покушения на Трампа призывал американцев не устраивать из политики «поле для убийств».