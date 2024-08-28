Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российская верхушка перманентно имитирует возникновение ядерной угрозы со стороны Украины, прибегая к сомнительной риторике.

В частности, не так давно страна-агрессор попробовала использовать визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, намереваясь продемонстрировать — якобы Украина провоцирует ядерную катастрофу, что было нацелено на пересмотр или отказ от поддержки Киева государствами-партнерами.

В итоге, Гросси написал, что потенциальные удары по любой АЭС — абсолютно неприемлемы и месторасположение объекта не имеет большого значения. Впрочем, Курская АЭС слишком уязвима, так как у ее реакторного зала отсутствует защитная оболочка, то есть опасное оборудование расположено в «обычном здании»: фактически, «атомный котел» можно разрушить как беспилотниками, так и обстрелами.

Кроме того, росСМИ написали: Гросси увидел ряд доказательств ведения боевых действий в районе АЭС, а именно — обломки сбитых дронов-камикадзе, и именно действия ВСУ угрожают станции.

В МАГАТЭ опровергли такую дезинформацию, уточнив — Кремль сообщил об обнаружении обломков беспилотника на Курской АЭС, но международным инспекторам не предоставили никаких доказательств, подтверждавших причастность украинской армии.

Ранее мы писали о том, что в МАГАТЭ сообщали причину отключения энергоснабжения Запорожской АЭС 23 августа.