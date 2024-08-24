Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МАГАТЭ, эта международная структура наконец отреагировала на повреждение линии электропитания Запорожской АЭС, захваченной «второй армией мира».

По словам инспекции МАГАТЭ, обесточивание оккупированной ЗАЭС произошло из-за короткого замыкания или вероятного повреждения линии энергоснабжения. В частности, недавний критический сбой, судя по всему, был спровоцирован последствиями высокой военной активности в прифронтовом регионе.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ сообщили — на протяжении последних 24 часов была слышна серия взрывов в районе Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подвел итог:

Это слишком частое явление, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе снова вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания своих основных функций ядерной безопасности, что указывает уязвимость данного крупнейшего объекта.

Ранее мы писали о том, что армия Путина обстреливает Днепропетровскую область с территории Запорожской АЭС.