Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, опубликованное в «Эспрессо», ключевой задачей Украины сейчас является оперативное прохождение пути от успешных испытаний данной баллистической ракеты до введения в эксплуатацию всего инновационного комплекса.

По словам Згурца, сейчас прошли результативные испытания исключительно «баллистики», однако, следует понимать, что ракета — лишь одна из составляющей комплекса, который состоит из пускового, зарядного и командного оборудования.

Предполагается, что вышеописанная ракета — развитие оперативно-тактического комплекса «Сапсан», разрабатываемого конструкторским бюро «Южное»: потенциальные возможности такой «баллистики» позволят наносить удар дальностью до 500 километров, а вес боевой части составит от 460 до 490 килограмм, что явно мощнее американских ATACMS, и даже сравнимо с российскими «Искандерами».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ показывали «приземление» российского штурмовика Су-25.