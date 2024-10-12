Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, размещенный на официальной странице Пенсионного фонда Украины, такой вид доплат предоставляется одиноким пожилым гражданам, получающим возрастную пенсию и нуждающимся в регулярном постороннем уходе.

Как стало известно, размер подобной надбавки к пенсионному пособию составляет 40 процентов от прожиточного минимума для особ, которые утратили трудоспособность (в текущем году — 944 гривны).

Для назначения этих 944 гривен, следует обратиться в сервисный центр ПФУ нижеуказанным пакетом документации:

заявлением;

паспортом/ID-картой;

ИНН;

заключением врачебной комиссии, подтверждающим — заявителю необходим регулярный посторонний уход;

выпиской из социально-пенсионного ведомства о том, что особе не назначена аналогичная доплата по уходу.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщали, в каких случаях необходимо переоформлять субсидии на отопительный сезон.