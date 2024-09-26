Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторым категориям населения следует подать пакет документации для назначения субсидий повторно.

В частности, переоформлять субсидии на осенне-зимний отопительный сезон потребуется:

гражданам, обращающимся за финпомощью на оплату «коммуналки» впервые;

если ранее финпомощь на оплату «коммуналки» аннулировалась из-за накопленных задолженностей, отсутствия данных о доходе членов семьи;

если летом подавалась заявка на прекращение выделения субсидии (домовладение воспользовалось льготами);

если менялся состав лиц, проживающих в домохозяйстве или размер их доходов.

Отметим, что обратиться за жилищной субсидии до 30 ноября, то государственная финпомощь будет назначена «задним число», с октября.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ раскрывали финансовые преимущества отложенного выхода на «заслуженный отдых».