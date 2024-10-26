Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники агентства Reuters, китайским хакерам удалось осуществить взлом систему крупнейшей телекоммуникационной корпорации мира Verizon и провести серию атак на смартфоны представителей избирательного штаба кандидата-демократа в президенты США Камалы Харрис.

В Verizon проинформировали — их специалистам известно о «попытке» кибератаки на американские телекоммуникационные компании, нацеленной на сбор разведанных. В корпорации добавили, что тесно сотрудничают с соответствующими американскими правоохранительными органами.

По словам Стивена Чунга, являющегося директором по коммуникациям штаба Трампа, якобы тоже атакованного китайцами, вице-президент Харрис подтолкнула Китай и Иран к взлому американской инфраструктуры, стремясь не допустить возвращения одиозного миллиардера в Белый дом.

Ранее мы писали о том, что Трамп в новом соцопросе с незначительным преимуществом обогнал Харрис.