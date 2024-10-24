Свежий социологический опрос американского издания The Wall Street Journal показал, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп незначительно обогнал свою конкурентку, вице-президента США Камалу Харрис, информирует «НБН».

Результаты исследования СМИ показали, что 47% американцев намерены на выборах отдать свой голос за кандидата в президенты США от Республиканской партии, 45% хотят поддержать кандидатуру его оппонентки.

Журналисты, анализируя данные соцопроса, пришли к выводу, что шквал негативной рекламы в ходе кампании мог частично испортить положительные впечатления о кандидате от демократов.

В частности, издание Politexpert, пишет, что на финише президентской гонки она начала усиливать критику Трампа, стремясь вернуть себе инициативу.

Среди избирателей 53% имеют негативное мнение о Харрис против 45%. 54% респондентов заявили, что не одобряют ее работу на посту вице-президента США.

При этом мнение о бывшем лидере американцев наоборот улучшилось – 52% опрошенных заявили, что одобряют его политику на должности главы государства, 48% – не одобряют его работу в Белом доме.

Ранее СМИ заявили, что Билл Гейтс опасается нового президентства Трампа. Поэтому американский бизнесмен решил тайно финансово поддержать кампанию его конкурентки.