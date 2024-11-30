Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Facebook-профиле Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сегодня, 29 ноября, в результате идентичной операции, проведенной на территории временно оккупированного Крымского полуострова, нанесена серия успешных ударов по дорогостоящим РЛС армии Путина.

Как сообщает в отечественной военной разведке, специалистам удалось поразить нижеуказанные элементы вражеской системы противовоздушной обороны, закрывающей небо над аннексированным Крымом:

радиолокационную станцию «Каста-2Е2» — одну единицу;

радиолокационных станций «Подлет» — две единицы.

В ГУР подчеркнули — подобная огневая работа, направленная на ликвидацию военных объектов российско-оккупационной армии, будет продолжаться:

Слава Украине!

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